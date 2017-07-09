فودافون العالمية تجبر قطر على حذف اسم «تميم» من الشبكة - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

تراجعت فودافون قطر عن دعم أمير دولة قطر تميم بن حمد، وقامت بحذف اسم تميم المجد من على الشاشات الخاصة بها، وذلك بعد ضغوط من الشركة الأم وفودافون بمصر، وذلك بعد ضجة واسعة أثارها قيام الشركة المملوكة للحكومة القطرية بنسبة تزيد عن 70% بتغيير اسمها إلى تميم المجد، والتى أثارت جدلاً كبيرًا من اتهامات للشركة القطرية تتعلق بدعم الإرهاب.

وقالت مصادر مطلعة، إن هذه الخطوة جاءت بعد ضغوط من الشركة الأم، والتى طالبتها بالتراجع عن ذلك حتى لا يؤثر على باقى استثمارات الشركة فى المنطقة من بينها مصر.

كانت مصادر قطرية، قد أكدت فى وقت سابق، على أن أغلبية أسهم فودافون قطر مملوكة لمستثمرين قطريين من ضمنهم الشيخة موزة، مشيرة إلى أن تغيير اسمها لـ ” تميم المجد ” تم بتوجيهات من تنظيم الحمدين، مضيفة أن الشبكة يمكن أن تغير اسمها لأى اسم يتم اختياره.