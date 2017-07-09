المملكة تشارك في مؤتمر مجلس البترول العالمي الثاني والعشرين - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

يعقد في العاصمة التركية – اسطنبول – في الفترة 9 – 13 يوليو 2017م الموافق من 15 – 19 شوال 1438هـ المؤتمر الثاني والعشرين لمجلس البترول العالمي تحت شعار ” جسور إلى مستقبل الطاقة ” ، وتشارك المملكة العربية السعودية بشكل فعال في هذا المؤتمر منذ عام 1971م ممثلة باللجنة الوطنية السعودية لمجلس البترول العالمي.

ويرأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز المستشار في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية (رئيس اللجنة الوطنية السعودية لمجلس البترول العالمي ) وفد المملكة إلى هذا المؤتمر المكون من وكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الشركات الدكتور عابد السعدون ومدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية (عضو وسكرتير اللجنة الوطنية السعودية لمجلس البترول العالمي) محمد البغيل، بالإضافة إلى الأعضاء في هذه اللجنة الوطنية السعودية وهم كل من محمد يوسف رفيع ونائب رئيس أرامكو السعودية خالد البريك والدكتور نبيل العفالق من شركة ارمكو السعودية ( ممثل اللجنة الوطنية في لجنة البرامج ) والدكتور حامد المقرن من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والدكتور مساعد العواد من جامعة الملك سعود والدكتور صدقي أبو خمسين من جامعة الملك فهد والدكتور فهد العجمي من شركة أرامكو لأعمال الخليج وخالد العمراني من شركة سابك والرئيس التنفيذي لشركة طاقة المهندس عزام شلبي والمهندس حاكم الرويلي من شركة شفرون العربية السعودية، بالإضافة إلى ممثل اللجنة في عضوية لجنة الشباب الدكتور عبدالكريم الصوفي من شركة أرامكو السعودية.

ويعدّ هذا المؤتمر من أكبر المؤتمرات العالمية المتخصصة في مجال البترول وتشارك فيه حوالي 70 دولة عضو تشكل أكثر من 96% من إجمالي الدول المنتجة والمستهلكة للبترول في العالم ويتوقع أن يبلغ عدد حضور مؤتمر هذا العام أكثر من ستة آلاف مشارك من المتخصصين في قطاع البترول والطاقة.

وستقدم المملكة العديد من المشاركات العلمية والفنية من خلال خبراء متخصصين في قطاع الطاقة السعودي التي ستغطي عدة محاور ، حيث احتلت المملكة المركز الأول من حيث نسبة عدد المشاركات المقبولة مما تقدمت به المملكة للعرض بالمؤتمر ، والتي تشتمل على عدة أوراق فنية وعروض من عدة شركات وجامعات وجهات بحثية ، حيث بلغت عدد المشاركات المقبولة 21 مشاركة من قبل الجهات التالية ( شركة أرامكو السعودية ،شركة سابك ، مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ، جامعة الملك سعود، جامعة الملك فهد، شركة شلمبرجير، شركة هاليبرتون، والشركة السعودية للكهرباء) .

كما قامت اللجنة الوطنية بالإعداد للمشاركة بجلسة وزارية تحت عنوان ( رؤية المملكة لعام 2030 م – الأهداف والفرص ) حيث سيرأس هذه الجلسة ومعالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تركيا المهندس وليد الخريجي ويشاركه فيها النائب الأعلى لرئيس ارامكو السعودية للخدمات الفنية أحمد السعدي ووكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للشؤون الاقتصادية عبد العزيز الرشيد ومدير عام إدارة تطوير أنظمة وإجراءات الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار الدكتور عايض العتيبي، وسيقوم بإدارة هذه الجلسة الدكتور نبيل العفالق من شركة ارامكو السعودية.

كما سيشارك رئيس شركة أرامكو السعودية المهندس أمين الناصر في إحدى الجلسات الرئيسية كمتحدث رئيسي.

ومن جانب آخر سيقام معرض مصاحب لفعاليات المؤتمر حيث ستشارك شركة أرامكو السعودية بمعرض كبير تستعرض فيه أهم الإنجازات والأعمال والتقنيات المتقدمة والمستخدمة في الصناعة البترولية السعودية.