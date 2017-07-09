مركز التحكيم الخليجي يستلم منازعات بـ 80.8 مليون دولار أمريكي - صحيفة صدى الالكترونية

المنامة(صدى):

تمكن مركز التحكيم الخليجي التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من حل قضية عالقة بين طرفين اماراتي وقطري بقيمة 68.1 مليون دولار امريكي، في الوقت الذي استلم المركز 6 منازعات جديدة خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 يونيو 2017 حيث بلغت القيمة الإجمالية للمبالغ المتنازع عليها نحو 80.8 مليون دولار أمريكي.

وكانت أغلب المنازعات لأطراف بحرينية بواقع أربع منازعات لأطراف بحرينية بقيمة ‘ جمالية بلغت 1.6 مليون دولار ـ مريكي ومنازعة واحدة لأطراف كويتية بقيمة ‘ جمالية بلغت 11.1 مليون دولار أمريكي وأخرى لطرفين أحدهما قطري والآخر إماراتي والتي كانت الأعلى من حيث المبالغ المتنازع والتي بلغت نحو 68.1 مليون دولار أمريكي.

وفي التفاصيل قال أحمد نجم الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ” دارالقرار ” ، ” بأن المركز إستلم 6 نزاعات جديدة ونوعية خلال النصف الأول من العام الجاري 2017 وتنوعت القطاعات التي ينتمي لها هذه النزاعات بين النزاعات المتعلقة بالنقل البري، إتفاقيات البيع، المقاولات، الإيجارات، واتفاقية الإكتتاب وهو إن دل على شيء فهو يدل على الثقة التي بات يتمتع بها المركز في مختلف القطاعات التجارية وقدرته على فض النزاعات فيها بشكل سلمي.