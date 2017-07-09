العمار: أرغب في اسعاد الجماهير و تقديم افضل المستويات - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

أكد عبدالله العمار، لاعب نادي الفتح على رغبته في إسعاد جماهير النادي وتقديم أفضل المستويات مع الفريق في الموسم المقبل معرباً عن سعادته بالاستمرار مع الفريق، خلال الفترة المقبلة.

وقال العمار: “ الحمد لله على التوقيع الذي جاء برغبة من الطرفين فلم أتردد في التوقيع للفتح نظرا لما لقيته من هذا النادي النموذجي ” .

وتابع: “ البيئة والتحدي والإصرار أمور تجعلك قادر على اللعب بتركيز عالٍ ” .

وكان العمار قد مثل الفتح في الموسم الماضي، على سبيل الإعارة قادمًا من الهلال قبل أن يتم تمديد عقده مع الفريق لموسمين.