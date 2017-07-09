الاتحاد الآسيوي: 6 أغسطس آخر موعد لتسليم قوائم أبطال آسيا - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن الموعد المحدد لتسليم قوائم لاعبي الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا، مؤكدا أن يوم 6 أغسطس المقبل، آخر موعد لتسليم القوائم.

وتأهلت فرق الهلال والأهلي (السعودية) والعين (الإمارات) و بيرسيولوس (إيران) وشنجهاي وجوانجزو إيفر جراند (الصين) وكاوساكي فرونتال وأوراوا ريد دياموندز (اليابان) إلى ربع نهائي البطولة الآسيوية.

ومن المقرر أن تقام مباريات الذهاب على مدار ثلاثة أيام بتاريخ 21، 22، 23 أغسطس/آب المقبل.

وتحاول الأندية استغلال فترة الانتقالات الصيفية لدعم صفوفها بلاعبين جدد، والاستفادة من خدماتهم في مشوار البطولة الآسيوية.

ويستضيف العين الإماراتي نظيره الهلال السعودي يوم 21 أغسطس/آب المقبل، فيما يحل أهلي جدة ضيفًا على بيرسبوليس الإيراني، ولم يتحدد مكان المباراة بصفة نهائية، بعد رفض الأندية السعودية اللعب في قطر.

من جانبه نفى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في وقت سابق ما تردد عن عدم نقل مباراة العين والهلال عبر القنوات صاحبة الحق الحصري في البث التليفزيوني، بسبب الأزمة بين السعودية والإمارات من ناحية وقطر من ناحية أخرى.