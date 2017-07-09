إصابة 4 أشخاص في اليوم الثالث من مهرجان «سان فيرمين» بأسبانيا - صحيفة صدى الالكترونية

مدريد(صدى):

أصيب 4 أشخاص في اليوم الثالث من مهرجان ” سان فيرمين ” الذي تطارد فيه الثيران مرتدى الأوشحة الحمراء في شوارع مدينة ” بامبلونا ” شمالي إسبانيا.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) الناطقة باللغة الانجليزية اليوم الأحد، أن سباق العدو، الذي اشتمل اليوم على ثيران من مزرعة ” برتو دي سان لورينزو ” ، امتد لوقت قصير حيث استغرق دقيقتين و22 ثانية، مشيرة إلى أن القطيع كان يقوده ثور يسمى ” هوراكان ” .

وأضافت القناة أن سباق الركض اليومي أمام الثيران يبدأ في الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي وعادة ما يمتد بين 3 و5 دقائق، ويبلغ العدد الإجمالي لسباقات الركض أمام الثيران خلال المهرجان – الذي يمتد لمدة أسبوع وينتهي في الـ14 من يوليو الجاري – 8 سباقات.