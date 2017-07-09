رونالدو يضع حداً لشائعات الرحيل عن الملكي - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

قرر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد التخلي عن فكرة الرحيل عن النادي،مفضلاً استكمال مسيرته في النادي الملكي.

وكانت قد ترددت أنباء خلال الفترة الأخيرة حول رغبته في الرحيل عن قلعة “سانتياجو بيرنابيو” خلال الصيف الحالي..

وكانت تقارير صحفية برتغالية قد أشارت إلى أن نجم الملكي يفكر في مغادرة فريقه بعد اتهامه بالتهرب الضريبي، إلى جانب تلقيه معاملة سيئة من الإعلام الإسباني.

وأوضحت “ آس ” الإسبانية أن قرار البقاء في ريال مدريد لا رجعة فيه بالنسبة للنجم البرتغالي خاصة بعدما خرج فلورنتينو بيريز رئيس النادي للدفاع عنه في وسائل الإعلام.

وأضافت “ آس ” أن نادي ريال مدريد يضع كريستيانو رونالدو في خططه خلال الموسم المقبل، مؤكدة أن النادي الملكي أبرم العديد من الصفقات الجيدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وشارك اللاعب صاحب الـ32 عامًا مع منتخب البرتغال في كأس القارات الشهر الماضي، قبل الخروج أمام تشيلي في نصف النهائي 3/0 بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.