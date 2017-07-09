صحيفة أمريكية: ترامب يعتبر قمة العشرين نجاحًا باهرًا للولايات المتحدة - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد عودته من قمة مجموعة العشرين التي عقدت في ألمانيا واختتمت أمس، رحلته التي اجتمع فيها زعماء العالم بالنجاح الكبير للولايات المتحدة.

وأكد ترامب -وفق ما أوردته صحيفة (ذا هيل) الأمريكية- ضرورة أن تصلح الولايات المتحدة العديد من الصفقات التجارية السيئة التي أبرمتها.

وكان قادة العالم حذرين في البداية من أن يشعل تهديد إدارة ترامب بفرض تعريفات جمركية على الصلب حربا تجارية عالمية، بيد أنهم توصلوا في نهاية المطاف إلى اتفاق حول التجارة بعد مفاوضات صعبة.

واتفق القادة -في البيان النهائي لقادة مجموعة العشرين- على محاربة سياسة الحماية وجميع الممارسات التجارية غير العادلة، واعترفوا بدور أدوات الدفاع التجاري المشروعة في هذا الصدد، على أن يتم اختبارها إذا قرر ترامب المضي قدما وفرض تعريفات جديدة على الصلب.

ومن المتوقع أن يقرر ترامب في الأيام القادمة ما إذا كان سيتم فرض تعريفات جديدة أو قيود أخرى على واردات الصلب، وهو إجراء من شأنه إثارة غضب الصين والشركاء التجاريين الرئيسيين الآخرين.