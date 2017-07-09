اختفاء وإنهيار الريال القطرى وسط العائدين بمطار القاهرة - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

أعلنت مصادر مصرفية بمطار القاهرة الأحد إختفاء وإنهيار الريال القطرى وسط الركاب العائدين من الخارج بعد فقده لأكثر من 2 جنيه منذ قطع الرحلات والعلاقات بين مصر وقطر أوائل يونيو الماضى.

وقالت المصادر المصرفية فى تصريحات صحفية: رغم إستمرار فروع البنوك العاملة بصالات السفر والوصول بمطار القاهرة بعملة الريال القطرى إلا أنه لم تشهد المعاملات البنكية أية معاملات بالريال القطرى من الركاب القادمين من الخارج خاصة من دول الخليج أو المصريين العاملين بقطر والذين عادوا ترانزيت عبر دول أخرى خاصة من الكويت وسلطنة عمان والأردن ولبنان وذلك بعد إنهياره أمام باقي العملات.