بالصور.. التعليم تحتفي بمنسوبيها بعد عودتهم من إجازة عيد الفطر المبارك - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

نيابة عن وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى شارك نائب الوزير الدكتور عبدالرحمن العاصمي منسوبي وزارة التعليم لقاءهم السنوي بعد إجازة عيد الفطر المبارك وذلك في القاعة متعددة الأغراض بمبنى الوزارة ، بحضور وكلاء الوزارة ومديري إدارات العموم وعدد من موظفي الوزارة .

وفِي بداية اللقاء رفع الدكتور العاصمي باسمه و منسوبي الوزارة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله ،خالص التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك ، متمنياً أن يعيده الله على وطننا بكل نهضة وتقدم ونماء.

وأشار العاصمي أن مثل هذه اللقاءات لها أثر إيجابي في تقوية أواصر الأخوة والمودة والمحبة بين الزملاء وتعطيهم دفعة قوية نحو العمل كفريق واحد ، فضلاً عما تحققه من اختصار للوقت والجهد في تبادل التهاني بشكل خاص بين الإدارات .

وأشار العاصمي إلى استعدادات وزارة التعليم لبدء العام الدراسي القادم، مبيناً أن اللجان المختصة بذلك تعمل ومنذ وقت مبكر سواء فيما يتعلق بالمعلمين والمعلمات أو الكتب الدراسية والتجهيزات الأخرى من احتياجات ومتطلبات المدارس لضمان سير العملية التعليمية على أكمل وجه .

وفي ذات السياق وتحت رعاية وكيل الوزارة للتعليم الدكتورة هيا العواد أقامت الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام الحفل السنوي لمنسوبات الوزارة، بعد إجازة عيد الفطر المبارك بمشاركة وحضور قيادات ومنسوبات التعليم .

وقدمت العواد بهذه المناسبة التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، سائلة الله أن يعيده على الأمة الإسلامية بالخير والسعادة ودوام الأمن والاستقرار .

وأضافت العواد أن العودة للعمل بعد الإجازة، ومكرمة خادم الحرمين الشريفين بتمديدها ستكون دافعا ومحفزا لنا لبذل المزيد من الجهد وتحقيق المزيد من الإنجاز والعمل بجد ومثابرة لاستكمال مسيرة العطاء والإخلاص.