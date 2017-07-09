بلدية الخفجي تزيل الأنقاض من الأحياء السكنية والتجارية - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

شرعت بلدية محافظة الخفجي ممثلة بإدارة النظافة والحركة في تنفيذ برنامج حملة إزالة الأنقاض من الشوارع الرئيسية و داخل الأحياء السكنية والتجارية والصناعية والواجهة البحرية ، وذلك بالتزامن مع حملة أمانة المنطقة الشرقية لإزالة الأنقاض .

و أوضح رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد بن حزام الحميداني أن كمية رفع الأنقاض منذ بداية الحملة وحتى الآن بلغ (1500) م3 ، مشيراً إلى أن الحملة مستمرة إلى الانتهاء من رفع جميع الأنقاض داخل الأحياء السكنية والصناعية والواجهة البحرية ، لافتاً إلى أنه سيتم خلال الأيام المقبلة البدء بتنظيف الأحياء والشوارع بهجرة أبرق الكبريت والسفانية .

وأهاب المهندس الحميداني بجميع المواطنين والمقيمين للتعاون مع البلدية بعدم رمي مخلفات المباني بشكل عشوائي ووضعها بالمردم المخصص لها، مشيرا إلى أن البلدية بصدد تطبيق نظام الغرامات والجزاءات بحق كل من يخالف ذلك.