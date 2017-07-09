روميلو لوكاكو: إبراهيموفيتش قام بدور رائع في مانشستر يونايتد - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

قال روميلو لوكاكو مهاجم إيفرتون الإنجليزي: إن إبراهيموفيتش قام بدور رائع في مانشستر يونايتد، لقد كان النجم الأول خلال الموسم الماضي، وتعلمت منه الكثير لأن لدينا وكيل أعمال واحد .

وأضاف لوكاكو في تصريحات لشبكة “ ESPN ” نقلتها صحيفة “ ميترو ” البريطانية: إبراهيموفيتش، قدّم لي العديد من النصائح الهامة، قبل انتقالي لمسرح الأحلام، والتي ساعدتني كثيرًا على التطور، وسأحاول أن أكون بديله، وأبذل قصارى جهدي لتقديم أفضل ما لدي، لكني في الأخير لوكاكو ولست إبرا ” .

يذكر أن إبراهيموفيتش( 35 عامًا)، سجل 28 هدفًا وصنع 10 أخرى، في 46 مباراة، لعبها بقميص الشياطين الحمر، بينما أحرز لوكاكو 25 هدفًا في البريميرليج الموسم الماضي، وكان قريبًا من أن يصبح هداف البطولة، قبل أن يخطف هاري كين، مهاجم توتنهام، منه الجائزة في الجولة قبل الأخيرة بتسجيل 29 هدفًا.