بالفيديو.. مفحط يقع في يد الدوريات الأمنية أثناء التفحيط - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

تداول نشطاء على وقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمفحط يواجه الدوريات الأمنية في أحد شوارع المملكة.

وأظهر مقطع الفيديو المفحط وهو يقود سيارته وتفاجئ بسيارة الدوريات الأمنية أثناء ممارسته التفحيط في أحد شواع المملكة وهو يسير في الليل.

