بالفيديو.. مفحط يقع في يد الدوريات الأمنية أثناء التفحيط - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. مفحط يقع في يد الدوريات الأمنية أثناء التفحيط
تداول نشطاء على وقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمفحط يواجه الدوريات الأمنية في أحد شوارع المملكة.
وأظهر مقطع الفيديو المفحط وهو يقود سيارته وتفاجئ بسيارة الدوريات الأمنية أثناء ممارسته التفحيط في أحد شواع المملكة وهو يسير في الليل.
ابو تركي[ عدد التعليقات: 573 ] نشر منذ 2 يومين
تستاهل ماجاك
جهز نفسك للخيزرانه😂😂
لن أنحني أبداً مادام الله معي[ عدد التعليقات: 224 ] نشر منذ 2 يومين
مخالفة التفحيط غير رادعة والدليل تمادي المفحطين
السجن مدة طويلة ومصادرة السيارة وعقاب ولي امر الحدث قليل بحقهم ولكن الكثير منهم سيرتدع
عرضو حياة وممتلكات الأخرين للخطر
ردة فعل[ عدد التعليقات: 54 ] نشر منذ 2 يومين
هي الدنيا سايبه؟ الشارع ملكك تقعد تلويها يجب حجز السبارة سنه كامله تلقاه يصيح بالبيت