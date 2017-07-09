الخدمة المدنية: إجازة " الفطر " لا تستقطع من رصيد الموظف - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

أكدت وزارة الخدمة المدنية أن الموظف الذي صدر له قرار بمنحه إجازة عادية تخللتها فترة تقديم إجازة عيد الفطر المبارك لتكون ابتداء من نهاية دوام يوم الخميس الموافق 20/9/1438هـ ،وكذلك تمديد فترة إجازة عيد الفطر المبارك حتى تاريخ 14/10/1438هـ بناءً على صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، فإن الموظف يحتفظ برصيد إجازته بعدد أيام المكرمة الملكية.

وأشار الوزارة إلى أن هذه الإجازات لا تستقطع من رصيد الموظف من إجازته العادية.