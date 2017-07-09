" سابك " تعلن بدء التشغيل التجاري لوحدة منتجات المطاط الصناعي - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عن بدء التشغيل التجاري لوحدة منتجات المطاط الصناعي إيثيلين بروبيلين دايين الأحادي، والبوليمرات الحرارية المتخصصة وكذلك وحدة منتج مطاط الهالوبوتيل بكامل طاقته بتاريخ 09/07/2017م، ويبدأ الاثر المالي اعتبارا من الربع الثالث من العام 2017م.

تجدر الاشارة الى ان شركة الجبيل للبتروكيماويات (كيميا) هي مشروع مشترك مناصفة بين الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) وشركة اكسون العربية للكيماويات ( شركة تابعة لشركة اكسون موبيل للكيماويات) كما أن الطاقة الإنتاجية للمرفق كاملة تصل إلى 400 ألف طن سنوياً وبتكلفة استثمار تقدر 3.4 مليار دولار أمريكي .