بالصور.. العبادي يعلن انتهاء أسطورة «داعش» من الموصل - صحيفة صدى الالكترونية

بغداد(صدى):

وصل رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة العراقية حيدر العبادي مدينة الموصل، عصر اليوم الأحد، وبارك العراقيين بتحقيق النصر الكبير على تنظيم ” داعش ” .

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان أن ” العبادي يصل مدينة الموصل المحررة، ويبارك للمقاتلين الأبطال والشعب العراقي بتحقيق النصر الكبير “.

وكانت قناة العراقية الرسمية أعلنت أن قوة خاصة وصلت اليوم إلى ضفة نهر دجلة مما يشير إلى أن آخر معقل للتنظيم بالمدينة آيل للسقوط.

ويذكر أن تنظيم ” داعش ” ، أقر بخسارته في الموصل القديمة، واعتبر مدينة تلعفر غرب المدينة والقريبة من الحدود السورية ” المقر البديل لدواوينه الرئيسية “، بحسب مصدر محلي.