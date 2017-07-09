بالصور.. العبادي يعلن انتهاء أسطورة «داعش» من الموصل - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور.. العبادي يعلن انتهاء أسطورة «داعش» من الموصل
وصل رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة العراقية حيدر العبادي مدينة الموصل، عصر اليوم الأحد، وبارك العراقيين بتحقيق النصر الكبير على تنظيم ” داعش ” .
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان أن ” العبادي يصل مدينة الموصل المحررة، ويبارك للمقاتلين الأبطال والشعب العراقي بتحقيق النصر الكبير “.
وكانت قناة العراقية الرسمية أعلنت أن قوة خاصة وصلت اليوم إلى ضفة نهر دجلة مما يشير إلى أن آخر معقل للتنظيم بالمدينة آيل للسقوط.
ويذكر أن تنظيم ” داعش ” ، أقر بخسارته في الموصل القديمة، واعتبر مدينة تلعفر غرب المدينة والقريبة من الحدود السورية ” المقر البديل لدواوينه الرئيسية “، بحسب مصدر محلي.
علي الجهني[ عدد التعليقات: 79 ] نشر منذ 2 يومين
أين الجثث ياكذاب ؟؟؟؟
أنتم من صنعتم داعش وشوهتم صورة الاسلام
لتقولوا للعالم ان الاسلام دين قتل .
abdul[ عدد التعليقات: 340 ] نشر منذ 2 يومين
سيصدم الكثير منا ان الجيش الذي اعاد الموصل الي حظيرة السلطة العراقية هو الجيش الذي ولي هاربا منها قبل ٣ سنوات تاركا وراءه الدبابات والمجنزرات وجميع العتاد الحربية دون اطلاق النار. لماذا استرقّها قبل ولماذا حرّرها الآن؟ انتهي دور الدولة الاسلامية في تشويه الاسلام؟ ومن سيأتي بعدها لمواصلة ذاك العمل الشيّن؟