رابطة دوري المحترفين تحدد مواعيد إصدار بطاقات دوري جميل - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

أعلنت رابطة دوري المحترفين السعودي مواعيد إصدار بطاقات دوري جميل للمحترفين وذكر الحساب الرسمي للرابطة عبر شبكة “ت ويتر ” أن بداية التسجيل ستكون في الحادي عشر من شهر يوليو الجاري على أن تنتهي في السادس والعشرين من شهر أغسطس المقبل.

وأوضحت الرابطة أنه سيتم السماح لحاملي البطاقات بدخول الملاعب أثناء مباريات دوري جميل فقط ، بينما ستصدر بطاقات دخول الملاعب لبقية المسابقات الأخرى التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم عن طريق الإدارة المعنية باتحاد الكرة .

يذكر أن الجولة الأولى لدوري جميل للمحترفين ستنطلق بلقاء الفتح والتعاون يوم 9 أغسطس.