الشباب ينهي تحضيراته في سيفيلد ويغادر إلى سالزبورغ - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

اختتم لاعبو فريق الشباب الجزء الأول من معسكرهم الإعدادي المقام حالياً في النمسا وبالتحديد في مدينة سيفيلد في إطار الاستعداد لمنافسات دوري جميل للمحترفين للموسم القادم 2017-18.

وقال المركز الإعلامي لنادي الشباب أن الفريق أجرى مرانه الأخير في مدينة سيفيلد قبل أن الانتقال لمدينة سالزبورج من أجل القيام بالجزء الآخر من المعسكر.

وتدرب لاعبو الشباب على الملعب المخصص للفريق تحت إشراف سامي الجابر والذي حرض على رفع المعدل اللياقي للاعبيه من خلال تدريبات اللياقة البدنية بإشراف الأرجنتيني خوان ألفانو مدرب اللياقة.

وفي سياق متصل أجرى حراس المرمى فاروق بن مصطفى وعبدالله السديري وفهد الحبيب تدريبات برفقة مدرب الحراس الإنجليزي مارلون بيرسفورد.