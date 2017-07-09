١٧ تشكيلياً يتنافسون في رسم لوحـة لولي العهد بمكة - صحيفة صدى الالكترونية

حسين العلي(صدى):

تنافس ١٧ فنانة وفناناً تشكيلياً في مسابقة الرسم المباشر في مهرجان من أجل مكة الترفيهي والتوعوي بحديقة الحسينية في مسابقة ( أفضل رسمة ) لشخصية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع .

وبرع التشكيليون في عرض ابداعاتهم التي شكلتها ولونتها ريشاتهم بأناملهم في الرسم ( المباشر ) على أرض المهرجان.

وقالت عضوة الفن التشكيلي بجمعية الثقافة والفنون الفنانة التشكيلية روز نوران أن المسابقة شارك فيها ١٧ فناناً وفنانة حيث كانت وفق شروط محددة تتمثل في أن الأعمال المقدمة تكون بمجال ( الفن التشكيلي بأنواعه الفحم والكولاج والرقمي وغيرها بينما كان حجم اللوحات مفتوحاً للجميع لافتة إلى أنه عندما يرسم الفنان الوجوه لا ينقلها نقلاً آلياً كما تفعل الكاميرا الفوتوجرافية، بل ينقل ما تحمله من مشاعر وأحاسيس وتعابير.

ويقول أحمد عركوك ( من مجموعة مِفٓنّ التشكيلية ) أنه شارك في مسابقة رسم شخصية ولي العهد حيث قام بالرسم بالمسامير ولأول مرة اقوم بهذا بمثل هذا اللون من الفن التشكيلي ولكن الحمدلله كانت تجربة ناجحة وأعجبت الكثير.

من جهته قال مدير المهرجان صالح العتيبي أن المهرجان يعرض ابداعات الشباب والشابات الفنية والمتمثلة في الفن التشكيلي مبيناً أن ركن الفن التشكيلي يستقطب الزواو من حيث الاطلاع على أعمال الفنانين والفنانات وهواة الرسم كما يشاهدون بشكل مباشر كيفية رسم اللوحات الفنية.

وأضاف العتيبي أن الركن الخاص بالفن التشكيلي يشهد كثافة زوار والذين يتوافدون لمتابعة تميز الفنانين في مشاركتهم في هذا المهرجان من خلال لوحاتهم الفنية التي أظهرت التنوع والحداثة والانفراد في أساليبهم، ليضيف ذلك حضوراً مميزا لفناني مكة المكرمة.

