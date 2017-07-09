تكريم مواطن أنقذ عائلة من احتراق منزلها بالجبيل - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

كرم اليوم نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز بديوان الإمارة، بحضور مدير الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية اللواء محمد الزهراني، المواطن سالم غرم الله الزهراني الذي قام بإنقاذ عائلة من احتراق منزلها في محافظة الجبيل.

وأشاد الأمير أحمد بن فهد بما بذله المواطن الزهراني، وشجاعته في إنقاذ جيرانه والتواصل مع الدفاع المدني لحضورهم للموقع لإكمال مهام عملهم، مؤكداً أن دور المواطن والمقيم في هذه الحالات هو إبلاغ الجهات المعنية.