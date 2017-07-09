مجمع الأمل يختتم برامجه التي قدمها لنزلائه خلال العيد ويرحب بعودة موظفيه - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

اختتم مجمع الأمل للصحة النفسية بالرياض حملته التي استمرت لمدة أسبوعين بعنوان ” بتعافيكم.. يكتمل العيد ” والتي هدفت إلى قياس وعي النزلاء بخطر المخدرات، وبث روح الحماس وزيادة الدافعية لديهم وحثهم للاستمرار في التعافي، وبيان حرص المجمع على استقرار حالتهم الصحية ومنع انتكاستهم، إضافة إلى برنامج المعايدة الذي أقيم للنزلاء والنزيلات بمناسبة عيد الفطر السعيد بالتعاون مع عدد من الجهات.

وأشاد المدير التنفيذي للمجمع الدكتور محمد بن مشعوف القحطاني بالجهود الكبيرة التي بذلها الموظفون المكلفون بالعمل خلال إجازة العيد مبينا أنها كانت جهودا تذكر فتشكر، حيث قدموا برامج متميزة ومتنوعة للمرضى والمريضات وكان لها أبلغ الأثر عليهم.

جاء ذلك خلال البرنامج الترحيبي الذي نظمته إدارة العلاقات والإعلام الصحي وقسم التغذية العلاجية بالمجمع للموظفين صباح اليوم، بعد عودتهم من إجازة عيد الفطر السعيد وحضره مساعد المدير التنفيذي للخدمات المجتمعية والتوعية الدكتور عبشان العبشان وعدد من المسئولين بالمجمع.

وأشار د. القحطاني في كلمته إلى أنه يحق للجميع الفخر بما قدمه هؤلاء الزملاء الذين آثروا المرضى على أنفسهم وأسرهم بقضاء إجازة العيد معهم، سائلا الله العلي القدير أن يجعل ما قدموا في موازين حسناتهم.

بعد ذلك قام الدكتور القحطاني والمسئولين بالمجمع بتقطيع الكعكة التي تم إعدادها بهذه المناسبة، وتناول الجميع وجبة الإفطار.

كما أقامت الموظفات بالأقسام النسائية حفلا مماثلا تبادلن خلاله التهنئة بهذه المناسبة السعيدة وقدمن الشكر للموظفات المكلفات في العيد على ما قدمنه من جهود كبيرة للنزيلات.

