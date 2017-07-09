رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق في مصر بزيادة 100% - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

تتجه مصر خلال الفترة القادم لرفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق بنسب تصل إلى 100 بالمئة خلال 2018، بحسب ما أعلن عنه وزير النقل المصري هشام عرفات اليوم الأحد.

وقال عرفات خلال تصريحات صحفية، إنه ستتراوح أسعار التذاكر بين 2 و3 و4 جنيهات حسب عدد المحطات التي يستخدمها الراكب.. ستكون الزيادة في 2018 ” .

ورفعت مصر في مارس آذار الماضي أسعار تذاكر مترو الأنفاق بنسبة 100 بالمئة لتصل إلى جنيهين للتذكرة.

يأتي الإعلان عن الزيادة الجديدة بعد أيام قليلة من رفع حكومة شريف إسماعيل أسعار جميع المواد البترولية والكهرباء ورفع رسوم عدد من الخدمات.