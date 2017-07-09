عقوبات رادعة تنتظر المخالفين الرافضين مغادرة المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

أكدت المديرية العامة للجوازات، بأنه في حال انتهت المهلة المحددة لحملة (وطن بلا مخالف)، ولم يُغادر المخالفين الممنوح لهم تأشيرات خروج نهائي، سيتم إغلاق سجلاتهم وتطبيق كامل العقوبات بحقهم.

وكانت (المديرية) أعلنت الأسبوع الماضي، صدور أمر سامٍ بتمديد مهلة (الحملة)، المتضمنة إعطاء فرصة للوافد المخالف لمغادرة المملكة من تلقاء نفسه خلال شهر، وذلك بعد انتهائها في أول أيام عيد الفطر المبارك، علماً بأن فترة التمديد الأخيرة تنتهي خلال اسبوعين من الآن.