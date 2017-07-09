إيفانكا ترامب تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بعد قمة العشرين - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الجدل بسبب جلوس إيفانكا ترامب مكان والدها رئيس الولايات المتحدة الأميركية في قمة العشرين، ففي الوقت الذي تساءل البعض حول أهليتها لتمثيل الولايات المتحدة في اجتماع مماثل، قال آخرون إنها نابت عن والدها لفترة محدودة فقط أثناء تواجده خارج القاعة.

وكانت ابنة الرئيس الأميركي، إيفانكا ترامب، قد حضرت أمس السبت، اجتماعاً مع قادة دول العشرين، في مدينة هامبورغ الألمانية، نيابة عن والدها دونالد ترامب.

وجلست إيفانكا إلى جانب زعماء في المجموعة، مثل رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال مراسل “ واشنطن بوست ” إن وزراء دول المجموعة ومسؤوليها يجلسون مكان زعيم البلاد في حال تعذر عليه أن يحضر، وهو ما لم يحصل في حالة ترامب.

وأخذت إيفانكا مكانها إلى جانب الزعماء أثناء مغادرة والدها للقاعة إلى الخارج، بغرض إجراء بعض اللقاءات الثنائية.