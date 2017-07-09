" مليار برميل " بئر نفط عراقي قرب الحدود الإيرانية - صحيفة صدى الالكترونية

بغداد(صدى):

ذكرت وزارة النفط العراقية في بيانلها اليوم الأحد إن بغداد بدأت حفر أول بئر في حقل الحويزة النفطي قرب الحدود الإيرانية والذي قد يحتوي على احتياطات تقدر بمليار برميل.

وأشار البيان أن شركة نفط ميسان التي تديرها الدولة ستشرف على قطاع النفط والغاز في المحافظة التي تحمل الاسم ذاته.

ويذكر أن العراق ثاني أكبر منتج في منظمة أوبك بعد السعودية، ويسعى لزيادة طاقته الإنتاجية إلى خمسة ملايين برميل يوميا نهاية العام من نحو أربعة ملايين و700 ألف برميل حاليا.