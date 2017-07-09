الأمير متعب بن عبدالله يستقبل المهنئين بعيد الفطر - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

نقل صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني معايدة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وتهنئته ــ حفظه الله ــ لأبنائه منسوبي وزارة الحرس الوطني بعيد الفطر المبارك، وذلك خلال حفل المعايدة الذي أقامته الوزارة اليوم الأحد 15/10/1438هـ، منوهاً سموه بحرص خادم الحرمين الشريفين ــ رعاه الله ــ واهتمامه الكبير بأبنائه منسوبي كافة القطاعات العسكرية الذين يستشعرون هذه الرعاية الدائمة والمتابعة المستمرة من مقامه الكريم، ويعتزون بما يجدونه من دعم وحرص كان له أكبر الأثر في أن تصل قطاعاتنا العسكرية إلى ما وصلت إليه من تطور شامل، مكنها من أداء رسالتها وواجباتها المناطة بها على الوجه الأكمل.

وقدم سمو الأمير متعب بن عبدالله تهنئته بعيد الفطر المبارك لرجال الحرس الوطني المرابطين على الحدود ولكافة زملائهم بجميع القطاعات العسكرية داعياً الله عز وجل لهم بالعز والنصر والتمكين.

حضر الحفل معالي نائب وزير الحرس الوطني الأستاذ عبدالمحسن بن عبدالعزيز التويجري، ومعالي رئيس الجهاز العسكري الفريق محمد بن خالد الناهض، وسمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف آل مقرن وكيل وزارة الحرس الوطني لشؤون الأفواج، ورؤساء الهيئات العسكرية وأمراء الأفواج وقادة الألوية والوحدات وعدد من منسوبي الوزارة من مدنيين وعسكريين.