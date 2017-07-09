ثلاث عمليات لاستخراج 150 دبوساً داخل جسد مريض في الهند - صحيفة صدى الالكترونية

نيودلهي(صدى):

عثر الأطباء على أكثر من 150 دبوساً منتشرة في جميع أنحاء جسد رجل هندي مما إصابهم بالذهول والحيرة، دون أن يعرفوا كيف وصلت إلى كل جسدة حيث فقد الرجل نحو 30 كيلوغراماً من وزنه، أثناء محاولته العثور على جراح يجري له العملية .

زار باديرلال مينا (56 عاماً) 6 مستشفيات وخضع لثلاث عمليات جراحية، لإزالة الدبابيس من ذراعيه وقدميه وعنقه، وحتى الآن تمت إزالة 91 دبوساً، البعض منها كان صدئاً للغاية، بعد أن تركت داخل جسده منذ عدة أشهر، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وقال مينا أنه لم يغرس أياً من هذه الدبابيس داخل جسده، ولا يعرف كيف وصلت إليه، في حين يقول الدكتور لاليت موهان بارشار إن عدم إصابة مينا بأية أضرار دائمة أشبه بالمعجزة.

وأضاف الدكتور بارشار الذي أجرى العمليات الجراحية للمريض شكل إخراج الدبابيس من جسمه بأمان تحدياً كبيراً بالنسبة لنا، خاصة وأن بعضها كان مغروساً في الرغامى والمري، وحتى في الشريان السباتي الذي يحمل الأوكسجين إلى الدماغ.

وفي نهاية المطاف، قبل المعهد الآسيوي للعلوم الطبية التعامل مع الحالة، ويقول الأطباء إنه بصحة جيدة، ولا يزال يتعافى من آثار العمليات الجراحية المعقدة.