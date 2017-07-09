الشيحة: نهنئ القيادة الرشيدة والشعب السعودي بعيد الفطر المبارك - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

هنأ مدير عام الشئون الصحية في منطقة الرياض بالنيابة الدكتور سطام الشيحة مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ومعالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة ونائبيه معالي الاستاذ حمد الضويلع ومعالي المهندس فهد الجلاجل ومنسوبي وزارة الصحة والشعب السعودي الكريم بمناسبة عيد الفطر المبارك لعام ١٤٣٨.

جاء ذلك خلال رعايته حفل المعايدة لمنسوبي صحة الرياض الذي نظمته إدارة العلاقات العامة والإعلام الصحي اليوم الأحد بالبهو الأرضي بمقر المديرية.

والتقى د. الشيحة بمساعدي المدير العام ومديري الإدارات والمستشفيات والأطباء والموظفين وبعض الضيوف والمراجعين.

وعبر عن سعادته بحرص الجميع على الحضور وتبادل السلام والتهنئة بالعيد، مشيراً الى ان صحة الرياض دأبت على اقامة مثل هذه الاحتفالية كل عام.

وقال د. الشيحة ان حفل المعايدة ماهو الا دليل على الاحترام والتآخي والألفة بين منسوبي صحة الرياض، سائلاً المولى عز وجل أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال.

