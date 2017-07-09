الحريق يكشف فساد مواد بناء برج جرينفيل بلندن - صحيفة صدى الالكترونية

لندن(صدى):

أظهر تحليل أجرته رويترز لقانون المباني وبيانات عن مواد البناء إن نظام تكسية الجدران الخارجية المستخدم في برج جرينفيل في لندن لم يف بمعايير السلطات التنظيمية في بريطانيا، لأن المادتين الأساسيتين المستخدمتين فيه لم تجتازا اختباراً مهماً للسلامة معاً.

فرغم مرور 3 أسابيع على الحريق الذي شب في 14 يونيو (حزيران)، لم ترد الشركتان المعنيتان بنظام التكسية في البرج ولا السلطات المحلية المسؤولة عن تطبيق قوانين البناء على أسئلة عما إذا كان كان هذا الاختبار نفذ وما هي نتيجته.

والاختبار ضروري لتوضيح ما إذا كانت المادتان مقاومتين للاحتراق بدرجة كافية عند استخدامهما معاً، ولا يفي نظام التكسية بلوائح البناء دون دليل على إجراء هذا الاختبار.

ويذكر أن حريق اندلع في لانكاستر ويست غرب لندن وادى إلى نشوب النيران في طوابق المبنى الذي يضم 190 شقة، و 600 شخص وإحتراق المبنى بالكامل مما اضطر فرق الانقاذ إلى إرسال نحوخمسة و أربعين سيارة إطفاء وإسعاف ومشاركة 200رجل إطفاء على الأقل لإخماد النيران.