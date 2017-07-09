 بالفيديو.. تسجيل صوتي لمبارك يكشف حقيقة " حرامي الدوحة " - صحيفة صدى الالكترونية

  • الثلاثاء 11

    يوليو

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بالفيديو.. تسجيل صوتي لمبارك يكشف حقيقة ” حرامي الدوحة “

بالفيديو.. تسجيل صوتي لمبارك يكشف حقيقة ” حرامي الدوحة “
طلال الضوي(صدى):

نشر حساب الردع السعودي مقطعًا صوتيًا، للرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك يتحدث فيه عن رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم،واصفاه إياه بـ«الدلدول».
وقال مبارك في المقطع الصوتي، إن الشيخة موزة لا تحب بن جاسم رغم شخصيته القوية، وأنها ستقوم بعزله من منصبه لكن بعد وقت.
وكشف مبارك أنه كان راكبا السيارة مع حمد وسأله العمارة دي بتاعت مين رد وقالي: بتاعت حرامي الدوحة اللي قاعد ورانا وكان يقصد بها الشيخ حمد بن جاسم.
واستعرض مقطع الفيديو حياة حمد بن جاسم وتاريخه الذي نفذ فيه الانقلايات في النظام القطري ودوره تدبير الثورات وتدمير الدول العربية، ولقبه الذي لقب به وهو ” حرامي الدوحة ” .


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 504 ] نشر منذ 2 يومين

قرود اجتمعت على تفريق المسلمين فرقهم اللة

[ عدد التعليقات: 29208 ] نشر منذ 20 ساعة

حمد بن جاسم هو ساس المصايب وفروعها المتشعبه في الوطن العربي ,,

,, ولا ينبيك بهذا مثل خبير ,,

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