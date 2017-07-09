بالفيديو.. تسجيل صوتي لمبارك يكشف حقيقة " حرامي الدوحة " - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

نشر حساب الردع السعودي مقطعًا صوتيًا، للرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك يتحدث فيه عن رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم،واصفاه إياه بـ«الدلدول».

وقال مبارك في المقطع الصوتي، إن الشيخة موزة لا تحب بن جاسم رغم شخصيته القوية، وأنها ستقوم بعزله من منصبه لكن بعد وقت.

وكشف مبارك أنه كان راكبا السيارة مع حمد وسأله العمارة دي بتاعت مين رد وقالي: بتاعت حرامي الدوحة اللي قاعد ورانا وكان يقصد بها الشيخ حمد بن جاسم.

واستعرض مقطع الفيديو حياة حمد بن جاسم وتاريخه الذي نفذ فيه الانقلايات في النظام القطري ودوره تدبير الثورات وتدمير الدول العربية، ولقبه الذي لقب به وهو ” حرامي الدوحة ” .

