بالصور.. الإطاحة بمواطن ارتكب خطأ فادحًا بسيارته على الطريق بالقصيم - صحيفة صدى الالكترونية

سالم المطيري(صدى):

أطاحت شرطة القصيم بقائد مركبة لسيرة باتجاه معاكس لحركة السير على طريق «القصيم- الرياض» السريع، مما تسبب في احرتاق السيارة.

وتداول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أظهر قيادة إحدى المركبات بإتجاهٍ معاكس لحركة السير على طريق القصيم – الرياض السريع وتعرضها للحريق أثناء ذلك.

وقال الناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني إنه تم مباشرة الحالة في حينها، من قبل دوريات القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة القصيم ، وإخمد الحريق من قبل فرق الإطفاء بالدفاع المدني الذي تعرضت له بالمركبة جراء عطبٍ أصاب إحدى الإطارات.

وإحالة قائدها وهو مواطنٌ سعودي الجنسية في العقد الثالث من العمر لمركز الشرطة المختص، حيث جرى إيقافه واشعار دائرة النيابة العامة بمحافظة الشماسية لإستكمال إجراءات التحقيق اللازمة بحسب الإختصاص ، وعرضه على الهيئة المرورية المختصة لتطبيق النظام بحقه ، مشيرا أن الدلائل الأولية تشير إلى أنه يعاني من اعتلالاتٍ نفسية.