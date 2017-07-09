الهلال يستغني عن «شراحيلي» الموسم المقبل - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

أبلغت إدارة نادي الهلال حارس المرمى، خالد شراحيلي، باستكمال برنامجه الطبي في النادي، لحين وصول عرض له من أجل إعارته، أو بيع ما تبقى من عقده، بعدما أصبح خارج حسابات الجهاز الفني في الموسم المقبل.

وكان الأرجنتيني، رامون دياز، المدير الفني للفريق، فضل عدم الاستعانة بالحارس خالد شراحيلي، بعد التعاقد مع العماني الدولي علي الحبسي، والإبقاء على عبد الله المعيوف.

واشترطت إدارة نادي الرائد، على خالد شراحيلي، إجراء مخالصة مالية مع ناديه الهلال، من أجل إعادة التفاوض معه، لحماية شباكه في منافسات الموسم الجديد، بعد فترة الإعارة التي قضاها معهم الموسم الماضي.

يذكر أن شراحيلي، تعرض إلى إصابة في الرباط الصليبي، أثناء مشاركته مع الرائد في نهاية الموسم المنصرم، ويخضع حاليا للتأهيل الطبي على موضع إصابته، حيث قارب على الانتهاء من البرنامج العلاجي، من أجل عودته للملاعب من جديد.