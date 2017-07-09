" العدل " تصدر قرارات تعيين 1179 مرشحاً - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أصدرت الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة العدل، قرارات التعيين للمرشحين الذين استكملوا مسوغات التعيين في جميع مناطق المملكة، وعددهم 1197 مرشحا، وذلك على وظائف «كاتب ضبط، مأمور تنفيذ، باحث شرعي مساعد، باحث قانوني مساعد، محاسب مساعد، مقدر أملاك مساعد، وفني دعم مساعد».

ودعت الوزارة المرشحين لسرعة مراجعة فروع الوزارة المتقدمين عليها، وذلك لتسلُّم صور قرار التعيين وسرعة مباشرة وظائفهم في الجهات التي عُيّنوا فيها خلال فترة خمسة عشر يوماً من تاريخ تعيينه حتى لا يتم إلغاء قرار التعيين وفقاً لنظام ولوائح الخدمة المدنية.