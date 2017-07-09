" كاس " تستأنف قضية اتحاد جدة ضد " ترويسي " الأربعاء - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

تستأنف المحكمة الدولية «كاس» في لوزان، الاربعاء المقبل، قضية نادي اتحاد جدة ضد اللاعب الأسترالي جيمس ترويسي، بجلسة استماع من كلا الطرفين وليست للنطق بالحكم، كما يعتقد الوسط الرياضي السعودي بصفة عامة والاتحادي بصفة خاصة.

وتأمل إدارة الاتحاد في إصدار قرار لجنة المحكمة الدولية “ كاس ” ، بتخفيف العقوبة الصادرة على النادي بالحرمان لفترتي تسجيل على خلفية القضية، مستبشرة بمكتب المحاماة الدولي الذي تم التعاقد معه خلال الفترة الماضية لتقديم دفوعات تدعم موقف النادي وتساهم في القدرة على تسجيل لاعبين محترفين خلال فترة الانتقالات الصيفية.

من جهة أخرى تعتزم إدارة نادي الاتحاد تسليم راتب شهر للاعبي الفريق الأول من مستحقاتهم المتأخرة، قبل مغادرتهم المعسكر الإعدادي الخارجي الذي سيكون في لندن نهاية الأسبوع الحالي.