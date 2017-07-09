داعش يُلغي عقوبة الجلد - صحيفة صدى الالكترونية

دمشق(صدى):

ألغى تنظيم داعش العقوبة التي أقرها الجلد ضد كل من يتعرض بالحديث إلى مقتل زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي.

وأوضح المصدر أن داعش عاد إلى التزام الصمت التام عن مصير البغدادي، ولكن القرارات الأخيرة توحي بوجود معلومات لدى قادة التنظيم عن مصرعه دفعت بهم إلى اتخاذ القرارالجديد.

ويذكر أن داعش قد إقرت 50 جلدة لكل من يتحدث عن مقتل أبو بكر البغدادي.