مدافع روما في تشيلسي مقابل 34.5 مليون إسترليني - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

اقترب نادي تشيلسي، من حسم ثاني صفقاته، في الانتقالات الصيفية الجارية، حيث سيخضع الألماني أنطونيو روديجير، مدافع روما الإيطالي للكشف الطبي اليوم، بعد التوصل لاتفاق نهائي مع اللاعب بشأن انضمامه للفريق، بمبلغ 34.5 مليون إسترليني، وبعقد يمتد لخمس سنوات.

وسيصل روديجير إلي لندن اليوم، لإتمام عملية انتقاله للبلوز، ليصبح ثاني صفقات الفريق هذا الصيف، بعد التوقيع مع الحارس ويلي كاباييرو، بالمجان من مانشستر سيتي.

وأشارت صحيفة «صن» البريطانية إلى أن أسبوع الإيطالي أنطونيو كونتي، مدرب تشيلسي، المحبط بعد فشل التعاقد مع البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم إيفرتون، الذي بات أقرب من أي وقت مضى من الانضمام لمانشستر يونايتد، اقترب من الانتهاء بالتوقيع مع روديجير.