⁠⁠⁠⁠⁠بالصور.. روسيا تُرعب أعدائها بملابس جديدة للجنود - صحيفة صدى الالكترونية

موسكو(صدى):

وجهت روسيا رسالة جديدة تعرب بيها أعدائها في الحرب من خلال ملابس الجنود التي كشف عنها معهد البحوث المركزي الروسي، مؤكدا أنها تعزز قوتهم في المعارك، وترعب أعداءهم.

ويتكون الزي الجديد للجنود من هيكل خارجي يحميهم ويجعلهم أكثر فتكاً في ساحة المعركة أكثر من أي وقت مضى، وهذا الهيكل المتطور الجديد تم الكشف عنه أخيراً في الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا في موسكو.

ويتميز الهيكل الخارجي بقدرات تهدف إلى تحسين قوة الجندي وقدرته على التحمل، كما أنه مزود بحزام سيساعد الجنود على رفع العناصر الثقيلة والسير بها لمسافات أطول دون تعب وإرهاق.

ووفقاً لموقع “ ميرور ” البريطاني فالدروع الجديدة هي أيضا واقية من الرصاص ومزودة مع خوذة وقناع ملون وشاشة أمام عين الجندي لتحديد المواقع والتصويب بشكل أكثر دقة، وهذا الدرع أو الهيكل الخارجي لا يزال مجرد نموذج، ولكنّ المصممين يقولون إنهم يريدون أن يدخل الإنتاج في العامين المقبلين.

وقال “ أوليج تشيكاريف ” نائب رئيس أنظمة الأسلحة في معهد الأبحاث “ إن الهيكل الخارجي الجديد للجنود هو نموذج يعبر عن رؤيتنا للشكل الذي نود تطويره خلال العامين المقبلين ” .

جدير بالذكر أن روسيا ليست البلد الوحيد الذي يتطلع إلى بناء جيش مدعوم بتقنيات حديثة، إذ يقوم قادة الجيش الأميركي أيضاً بتطوير بدلة على غرار الرجل الحديدي لإعطاء قوة خارقة للجنود.