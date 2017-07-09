بدء إجراء ثلاثة مسوح أسرية الخميس القادم - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

دعت الهيئة العامة للإحصاء ( GaStat ) كافة المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الباحثين الإحصائيين العاملين في الميدان بمختلف مناطق المملكة الـ ( 13 ) لإجراء ثلاثة مسوح أسرية الخميس القادم.

وأوضحت الهيئة أنها تقوم بزيارة أكثر من 57 ألف أسرة في كافة مناطق المملكة وبمشاركة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة العامة للرياضة وتشمل المُدن والمحافظات التابعة لها، ويستمر عمل أكثر من 450 باحثاً ميدانياً حتى 25 ذي القعدة 1438هـ الموافق 17 أغسطس 2017م.

وقال المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء تيسير المفرج أن مسح ” ممارسة الرياضة للأسر ” يأتي كأحد متطلبات رؤية السعودية 2030 بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة، ويهدف إلى توفير مؤشرات حديثة عن مدى ممارسة الأسر للرياضة، ومن خلال نتائجه سوف تتعرف الجهات المعنية على أسباب ممارسة الرياضة من عدمه، والحصول على إحصائيات محدثة عن علاقة الأسر بالرياضة، ويقدم صورة شاملة عن حجم مشاركة المجتمع في الرياضة وممارسة النشاط البدني، إضافة إلى توفير بيانات عن نسب ممارسي الرياضة للأسرة بشكل منتظم مرة واحدة على الأقل أسبوعياً، وتوفير بيانات عن نسب ممارسي الرياضة للأسرة في المرافق العامة أو النوادي أو المراكز الرياضة، وعن عدد المرات التي يزاول فيها الفرد الرياضة خلال الأسبوع، وإلى معرفة الأسباب التي تعيق الفرد عن ممارسة الرياضة.

وأضاف المفرج أن هذا المسح يتزامن مع مسح ” القوى العاملة ” للربع الثالث من هذا العام.