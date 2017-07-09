قطر تلجأ لمشعوذين من أفريقيا لتسخير الجن لحل أزمة المقاطعة - صحيفة صدى الالكترونية

الدوحة(صدى):

كشفت مصادر أن قطر لجأت لمشعوذين من السنغال وموريتانيا لحل أزمة المقاطعة من الدول الداعية لمواجهة الإرهاب.

وأكدت المصادر أن عددًا من السحرة الأفارقة كشفوا عن أنهم تلقوا عدة مليارات من شيوخ قطريين لتسخير الجن واستنزال الأرواح لحل الأزمة الخليجية وتحصين قطر بـ«سر الحرف».

وتداول مغردون هاشتاق #قطرتتعاملبالجن بالسخرية الشديدة من ممارسات قطر الرافضة الاعتراف بالسبب الحقيقي للمقاطعة وهو دعمها الإرهاب ولحل الأزمة عليها التخلي عن سياستها الداعمة له.

يذكر أنه عُقد في العاصمة المصرية القاهرة الأربعاء الماضي اجتماع يضم وزراء خارجية المملكة والإمارات والبحرين ومصر لبحث ملف الأزمة القطرية، وتناول الاجتماع بحث الرد القطري على المطالب العربية وأعقبه صدور بيان يرفض رد الدوحة ويعتبره سلبيا.