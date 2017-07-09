 قطر تلجأ لمشعوذين من أفريقيا لتسخير الجن لحل أزمة المقاطعة - صحيفة صدى الالكترونية

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قطر تلجأ لمشعوذين من أفريقيا لتسخير الجن لحل أزمة المقاطعة

قطر تلجأ لمشعوذين من أفريقيا لتسخير الجن لحل أزمة المقاطعة
الدوحة(صدى):

كشفت مصادر أن قطر لجأت لمشعوذين من السنغال وموريتانيا لحل أزمة المقاطعة من الدول الداعية لمواجهة الإرهاب.
وأكدت المصادر أن عددًا من السحرة الأفارقة كشفوا عن أنهم تلقوا عدة مليارات من شيوخ قطريين لتسخير الجن واستنزال الأرواح لحل الأزمة الخليجية وتحصين قطر بـ«سر الحرف».
وتداول مغردون هاشتاق #قطرتتعاملبالجن بالسخرية الشديدة من ممارسات قطر الرافضة الاعتراف بالسبب الحقيقي للمقاطعة وهو دعمها الإرهاب ولحل الأزمة عليها التخلي عن سياستها الداعمة له.
يذكر أنه عُقد في العاصمة المصرية القاهرة الأربعاء الماضي اجتماع يضم وزراء خارجية المملكة والإمارات والبحرين ومصر لبحث ملف الأزمة القطرية، وتناول الاجتماع بحث الرد القطري على المطالب العربية وأعقبه صدور بيان يرفض رد الدوحة ويعتبره سلبيا.


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17 تعليق

[ عدد التعليقات: 224 ] نشر منذ 2 يومين

حدث العاقل بما لا يعقل فإن صدق العاقل فلا عقل له ….
دفعو مليارات ….؟؟؟ قال كيف عرفت انها كذبة قال من كبرها

[ عدد التعليقات: 172 ] نشر منذ 2 يومين

هههههههههههههههههههههه وأكدت المصادر أن عددًا من السحرة الأفارقة كشفوا عن أنهم تلقوا عدة مليارات من شيوخ قطريين لتسخير الجن واستنزال الأرواح لحل الأزمة الخليجية وتحصين قطر بـ«سر الحرف». ههههههههه

هل هذا مقطع مأخوذ من مسلسل ” عفاريت عدلى علام” مع الاعتذار للفنان الكبير عادل أمام

[ عدد التعليقات: 890 ] نشر منذ 2 يومين

بعض الاخبار هههههههههه استغفرالله العظيم.يعني خلاص باقل من شهر ضاقت عليهم الدنيامو معقول افى اجل مالهم ومال المظارط القطريين المثل الشهير يقول ياماره قطر.
( لاتقاوي الجمال وانت حاشى ياتميم بن موره).

[ عدد التعليقات: 210 ] نشر منذ 2 يومين

ممكن.ليش لا . ففرعون جاء بالسحرة وسحر أعين الناس واسترهبهم وجاء بسحر عظيم. فهم اكيد يفعلون مثل تلك الفعلة . فالشيطان واحد في كل الازمنة .

[ عدد التعليقات: 345 ] نشر منذ 2 يومين

أشوف العالم كل ماسك الجوال ويضحك صرنا مسخرة على الاخبار ٠
لطفك يارب لا تشمت بنا العداء مليارات قوية

[ عدد التعليقات: 10101 ] نشر منذ 2 يومين

سبحان الله

الايام دٌوَل ،، نفس ماكان يسويه معمر القذافي هههههههه اشرب
ياولد موزه من نفس الكأس اللي اشربوا منه الليبيين

[ عدد التعليقات: 55 ] نشر منذ 2 يومين

…انا مع حكومتنا قلبا وقالبا..

[ عدد التعليقات: 34 ] نشر منذ 2 يومين

…القراء صار لديهم وعي للاخبار ويعرفون الصحيح الا السذج واشباههم نحن كشعب سعودي نقف يد بيد مع حكومتنا ضد حكومه قطر العميله وكنا نتمنا ذلك القرار اخذ قبل عشرون عاما عند بدايه انحراف قطر وليس الان بعد ان كبرت الدويله وكبرت مشاكلها

[ عدد التعليقات: 5017 ] نشر منذ 1 يوم

[ المشعوذين ] «أغبى» الكائنات ماوراهم إلا الدجهههة😂😂 مانفعوا أنفسهم عشان ينفعونكم .

مايسخر الإنس و الجن إلا رب العالمين بقدرته ، أما المشعوذين ضعوف وعاجزين ولكن يتهيأ لهم أن لهم قدرة
تفوق قدرة رب العالمين تعالى الله.. ( وماهم بضارين به من أحد إلا بإذن الله )!

[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 1 يوم

………………….

[ عدد التعليقات: 55 ] نشر منذ 1 يوم

التعليق ماجاز لهم علقوا مكاني وباسمي ويقول لك إعلام نزيه

[ عدد التعليقات: 25 ] نشر منذ 1 يوم

الحزم اصدق انباء من الحجب
في نصله الفصل بين الحق واللعب

[ عدد التعليقات: 11245 ] نشر منذ 1 يوم

مو معقوله الى هذه الدرجه وصلت الحاله عند الامير الوالد يستعين بالسحره
الا اذا كانت هذه فكرة موزه
من باب اولى يستعينوا بالولي الفقيه خامنئي يطلب لهم العون من صاحب السرداب

[ عدد التعليقات: 101 ] نشر منذ 1 يوم

ياشباب الله الله برقيى الشرعية يمكن يجينا جني بالخطاء منهم هههههههههههههههههههههه
وموية مقري فيها وورق السدر
وقرو سورة البقره
ولله يعقب اذا قرب منكم الجن بأذن الله
قال ايش قال مشعوذين ولله بيسترزقون هذولي المشعوذين منهم
هههههههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 29208 ] نشر منذ 20 ساعة

لا استبعد هذا عن عقولهم الضعيفه السقيمه ,,

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