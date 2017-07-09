 «الجزيرة» تجند مراسلها بإيران لمهاجمة دول المقاطعة - صحيفة صدى الالكترونية

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«الجزيرة» تجند مراسلها بإيران لمهاجمة دول المقاطعة

«الجزيرة» تجند مراسلها بإيران لمهاجمة دول المقاطعة
الدوحة(صدى):

جندت قناة الجزيرة القطرية مراسلها في إيران عبد القادر فايز لمهاجمة دول المقاطعة الداعية لمحاربة الإرهاب الممول من قطر.
وهاجم مراسل الجزيرة فى إيران عبد القادر فايز، الدول العربية الأربع الداعية لمواجهة الإرهاب الممول من قطر ودافع عن سياساتها وتحريض القناة ضد الدول العربية فى مقابلة صحفية مع إعلام طهران.
وزعم الفايز «أن الدول الأربع تشن حربا إعلامية على الدوحة ووسائل إعلامها»، متجاهلا التحريض والهجمة الإعلامية الشرسة والأخبار المفبركة التى تبثها الجزيرة لتأجيج الأوضاع فى الدول العربية وتعمد قطر إطالة أمد الأزمة.
واعترف المراسل بتطبيع قطر العلاقات مع دولة الاحتلال الإسرائيلى، قائلا إن قطر أسست مكتب فى الدوحة لتعزيز علاقاتها الاقتصادية بإسرائيل.. والآن تناقش إقرار العلاقات الدبلوماسية مع تل أبيب ، مدافعًا عن سياسات قطر الداعمة للإرهاب.


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