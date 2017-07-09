اختفاء وكالة الأنباء القطرية في ظروف غامضة - صحيفة صدى الالكترونية

اختفاء وكالة الأنباء القطرية في ظروف غامضة
بعد إطلاقها تصريحات كاذبة وتشويه صورة العرب وبث الفتنة خلال الفترة الماضية، وبعد تصريحات أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، التي نقلتها وكالة الأنباء القطرية ” قنا ” توقفت الوكالة عن عملها في جميع منصاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما يؤكد أن موقعها لم يكن مخترقا حسب زعمهم.
حيث نشرت الوكالة القطرية تصريحات تميم على حسابها في انستغرام باللغة العربية، وحساب ” إنستغرام ” تابع لموقع ” فيسبوك ” ومربوط بمعلومات أمنية من الصعب جدا اختراقها ومن ثم اختفت عن جميع المنصات.
غياب الوكالة الرسمية في مثل هذه الأزمة مثير للتساؤل وتم استبدال دورها بأبواق إعلامية أمثال الجزيرة للدفاع عن تصريحات أمير قطر عن طريق المهازل التي تبثها للنيل من جيرانها، وتأجيج الخلافات بالأخبار الكاذبة والفيديوهات المفبركة، في ظل صمت القطريين بصورة ربما لا تكون بعيدة عن الخط السياسي الذي تنتهجه قطر منذ سنوات والذي يتسم بالتذبذب والمراهقة والتحول من النقيض إلى النقيض خاصة بعد أن فتحت ذراعيها للجماعات الإرهابية وفلول الإخوان المسلمين.
أبومنكوس في بيته و بين ربعه دائمآ منكوس على راسه[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ 2 يومين
قيادة جزيرة خونه وأنجاس وخمه وأنذال متجمعه في قصور الدوحه على نفقة الشعب القطري المغلوب على أمره من هذه القيادة العفنه وأسرة أل ثاني الخونه ولأنجاس
alfahd42[ عدد التعليقات: 7273 ] نشر منذ 23 ساعة
الله يصلحهم
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29208 ] نشر منذ 20 ساعة
اخبث خلق الله اجتمعوا في قطر ،،
,, فيهم من يدعي الدين ويجير احكامه لصالح عمامه ،، وفيهم خبثاء السياسه زرعهم الموساد والـ سي آي أيه في الديوان الأميري والإعلام ، وأُستبعد كا من هو قطري وطني عن هذه المناصب ,, ولا حتى المفاصل المهمه في القطاع العسكري ,, المسيطرين اجانب غير قطريين ، اللهم ثنين او ثلاثه هم في الواجهه ويدارون من غيرهم ,,
,, فاالمتمعن في مذيعي الجزيره ( السياسيين ) لايجد واكرر لايجد اي مذيع قطري ، وكذالك رجال الدين لا يوجد واحد قطري فيهم ، إلا من لا إعتماد لكلامه ، يعني مجرد وجود فقط لا غير ,, شاشه الجزيره تشهد بذالك ,,