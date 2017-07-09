دعوى قضائية ضد شركة أبل لوقف بيع آيفون7 و7 بلس - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

رفعت كوالكوم يوم الخميس دعوى قضائية ذات صلة بمحكمة اتحادية في كاليفورنيا، جنبًا إلى جنب مع إيداع لجنة التجارة، من أجل طلب تعويضات مالية، من شركة أبل تتهمها بأنها تستخدم رقائق انتل من أجل أنتهاك براءات الاختراع .

وفي حال فوز شركة كوالكوم في معركتها القانونية الأخيرة ضد شركة آبل، سيصبح من الصعب كثيرًا شراء بعض أجهزة آيفون، مما يوسع المعركة القانونية التي تشنها الشركة الواقع مقرها في سان دييغو مع شركة تصنيع هواتف آيفون.

وقال ” دون روزنبرج ” المستشار العام لشركة كوالكوم أن أي قرار الحظر المتعلق بهواتف آيفون لن يحدث على الإطلاق قبل مدة 18 شهرًا.

وأضاف روزنبرج أنه سيتم تعليق القضية إلى أن تتخذ لجنة التجارة الدولية قرارها.