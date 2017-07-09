" العمل " تضبط 60 مخالفة بـ 30 مؤسسة في الرس - صحيفة صدى الالكترونية

سالم المطيري(صدى):

ضبط فرق التفتيش بفرع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بمحافظة الرس في منطقة القصيم 60 مخالفة على 30 مؤسسة وشركة محلية، فيما قدمت النصح والإرشاد لأكثر من 100 منشأة في عدد من المحافظات التابعة للمكتب.

كانت فرق التفتيش بفرع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بمحافظة الرس في منطقة القصيم نفذت خلال إجازة عيد الفطر المبارك، حملات تفتيشية على عدد من المنشآت والمواقع التجارية والصناعية والمباني تحت الإنشاء داخل وخارج المحافظة، وذلك للتأكد من التزامها بإيقاف العمل تحت أشعة الشمس.