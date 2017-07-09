مواطن عفا عن قاتل ابنه بالطائف: لوجه الله دون مقابل مالي - صحيفة صدى الالكترونية

مواطن عفا عن قاتل ابنه بالطائف: لوجه الله دون مقابل مالي
كشف المواطن، الذي تنازل عن قاتل ابنه في ساحة القصاص بمحافظة الطائف، حقيقة ما تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي من اشتراطه مبلغا ماليا للتنازل.
وقال المواطن عبدالرحمن بن عابد الطويرقي والد المجني عليه، أنه عفى عن قاتل ابنه «ريان» لوجه الله، دون أن يطلب مقابل، وأبدى انزعاجه من اشترطه مبلغ 50 مليون ريال للعفو.
وأكد أنه ليس متاجراً بالدم وأن التنازل كان دافعه ابتغاء الأجر والمثوبة.
يذكر أن الطويرقي عفا عن قاتل ابنه الخميس الماضي بعد أن واجه المجني عليه في ساحة القصاص، وكان قد وقع بين الجاني والمجني عليه في استراحة خلاف انتهى بطعن نجل الطويرقي وقتله.
تركي بن خالد القصيبي[ عدد التعليقات: 100 ] نشر منذ 2 يومين
الله يثيبك وجزاك الله خيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريابو عابد
abdul[ عدد التعليقات: 340 ] نشر منذ 2 يومين
وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۖ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ (40) Ash – Shura
واِن تنازَل اهل القتيل عن القصاص علي الدولة ان لا تعيد المجرم الي المجتمع الا بعد ان يقضي عقودا في السجن لنضمن عدم تكرار جريمته في عائلة اخري. اما لولي الامر الذي عفا اسأل الله ان يعفو عنك وعن ابنك المغدور به في الآخرة