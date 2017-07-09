مواطن عفا عن قاتل ابنه بالطائف: لوجه الله دون مقابل مالي - صحيفة صدى الالكترونية

عبد العزيز القثامي(صدى):

كشف المواطن، الذي تنازل عن قاتل ابنه في ساحة القصاص بمحافظة الطائف، حقيقة ما تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي من اشتراطه مبلغا ماليا للتنازل.

وقال المواطن عبدالرحمن بن عابد الطويرقي والد المجني عليه، أنه عفى عن قاتل ابنه «ريان» لوجه الله، دون أن يطلب مقابل، وأبدى انزعاجه من اشترطه مبلغ 50 مليون ريال للعفو.

وأكد أنه ليس متاجراً بالدم وأن التنازل كان دافعه ابتغاء الأجر والمثوبة.

يذكر أن الطويرقي عفا عن قاتل ابنه الخميس الماضي بعد أن واجه المجني عليه في ساحة القصاص، وكان قد وقع بين الجاني والمجني عليه في استراحة خلاف انتهى بطعن نجل الطويرقي وقتله.