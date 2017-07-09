الجمارك تضبط سلع مغشوشة بقيمة 91 مليون ريال - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

بلغت حجم مضبوطات الجمارك من السلع المغشوشة والمقلدة للنصف الأول من العام الجاري، نحو 8 ملايين وحدة بقيمة 91 مليون ريال.

وقال مصدر بالجمارك أنه تم ضبط 93 قضية تهرب من الرسوم الجمركية في الربع الثاني من العام الجاري، وشملت مضبوطات الجمارك أكثر من مليون وحدة مخالفة للمواصفات، بقيمة تتجاوز 56 مليون ريال.

فيما وصلت مضبوطات التدني بالقيمة إلى ستة ملايين وحدة بمبلغ 11 مليون ريال، أما تقليد العلامات التجارية فبلغت 957 ألف وحدة بمبلغ 12 مليون ريال.

كما بلغت السلع الواردة بدون دلالة منشأ نحو 394 ألف وحدة بمبلغ 7.6 مليون، بينما ازدواجية واختلاف المنشأ وصلت إلى 111 ألف وحدة بمبلغ 4.4 مليون ريال بحسب الاقتصادية.