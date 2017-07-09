سماع خدمات الـ GPS على هاتفك بصوت المشاهير قريباً - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

حدثت شركة ” أوبين ” الناشئة تقنية جديدة تعمل من خلال الذكاء الاصطناعي، من أجل تطبيق أصوات أي شخص في العام ليكون الصوت الخاص بخدمة الـ GPS الموجودة على الهواتف الذكية، وتحمل اسمAI STARS، وهذا بدلًا من الصوت التقليدي الذي يأتي مدمجًا مع الخدمة، إذ يمكن من خلال تقنية الذكاء الاصطناعي الجديدة اختيار صوت أحد المشاهير ليرافق المستخدم أثناء الطريق.

وذكر الموقع cnet الأمريكي، أنه تم تجربة تقنية الأصوات الجديدة داخل كورية الجنوبية بالفعل، وهى الآن في مرحلة الاختبار، ومن المقرر أن يتم تجربتها في دول أخرى مع أصوات مختلفة خاصة بأصوات نجوم السنيما العالمية في هوليوود خلال الأشهر المقبلة.