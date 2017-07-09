 «العربية» تصفع «الجزيرة» مجددا وتحصد الأعلى مشاهدة - صحيفة صدى الالكترونية

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«العربية» تصفع «الجزيرة» مجددا وتحصد الأعلى مشاهدة

«العربية» تصفع «الجزيرة» مجددا وتحصد الأعلى مشاهدة
طلال الغامدي(صدى):

أجرت شركة ” ساوث بانك ميديا جروب ” استفتاء كشف أن قناة ” العربية ” هي الأكثر مشاهدة في الوطن العربي.
وشارك في الاستفتاء الذي نشرته الشركة على حسابها في ” تويتر ” أكثر من 99 ألف مصوّت، رأى 57% منهم أن قناة ” العربية ” هي الأكثر مشاهدة في الوطن العربي.
ونشرت الشركة على حسابها في ” تويتر ” @SouthBankMG تفاصيل الاستفتاء الذي حلّت فيه قناة ” الجزيرة ” ثانياً بنسبة 39% وقناة ” سكاي نيوز ” عربية ثالثاً بنسبة 3%، وجاءت قناة ” الحرة ” في المركز الرابع بنسبة 1%.
وقال مدير عام شركة ” ساوث بانك ميديا جروب ” سلطان السعد القحطاني إنه ” من الضروري الدراسة المستمرة لتوجهات الإعلام بكل تفرعاته ليتسنّى للمهتمين وصناع المحتوى في المنطقة معرفة المعلومات التي تجعلهم يبنون خططهم الإعلامية على أرضية صلبة ” .


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12 تعليق

[ عدد التعليقات: 7273 ] نشر منذ 2 يومين

التم المتعوس على خايب الرجاء

[ عدد التعليقات: 7273 ] نشر منذ 2 يومين

اعفن قناتين

[ عدد التعليقات: 1854 ] نشر منذ 2 يومين

من زمان حاذف هذي القناة ههههههههههه

[ عدد التعليقات: 661 ] نشر منذ 2 يومين

قناه عايشه على الكذب والتدليس

[ عدد التعليقات: 1856 ] نشر منذ 2 يومين

كل القنوات المذكورة كذابيين وينشرون اخبار كاذبه

يازين قناة الاولي السعودية للعلم تطورة شاهدوها واحكمو بنفسكم

[ عدد التعليقات: 32 ] نشر منذ 2 يومين

ليه قلي ليه

[ عدد التعليقات: 32 ] نشر منذ 2 يومين

العفن راسك

[ عدد التعليقات: 135 ] نشر منذ 2 يومين

قناة العربيه قناة مشبوهه

[ عدد التعليقات: 345 ] نشر منذ 2 يومين

استفتاء المشاهد لاحن على الكذب تابع القناة كلام في كلام الشعوب العربية تعلم انه تكذب اكثر اضحك اكثر قناة كوكتيل الكذب على مين قال أبش قال استفتاء امحق من استفتاء ٠
قال رسولنا الكريم ( ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب ٠

[ عدد التعليقات: 5017 ] نشر منذ 2 يومين

قال طلقها وتزوج أختها قال الله ينعنها وينعن أختههه😂ـــا😂

[ عدد التعليقات: 5017 ] نشر منذ 2 يومين

قال طلقها وتزوج أختها قال الله ينعنها وينعن أختههه😂ـــا😂

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