«العربية» تصفع «الجزيرة» مجددا وتحصد الأعلى مشاهدة - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أجرت شركة ” ساوث بانك ميديا جروب ” استفتاء كشف أن قناة ” العربية ” هي الأكثر مشاهدة في الوطن العربي.

وشارك في الاستفتاء الذي نشرته الشركة على حسابها في ” تويتر ” أكثر من 99 ألف مصوّت، رأى 57% منهم أن قناة ” العربية ” هي الأكثر مشاهدة في الوطن العربي.

ونشرت الشركة على حسابها في ” تويتر ” @SouthBankMG تفاصيل الاستفتاء الذي حلّت فيه قناة ” الجزيرة ” ثانياً بنسبة 39% وقناة ” سكاي نيوز ” عربية ثالثاً بنسبة 3%، وجاءت قناة ” الحرة ” في المركز الرابع بنسبة 1%.

وقال مدير عام شركة ” ساوث بانك ميديا جروب ” سلطان السعد القحطاني إنه ” من الضروري الدراسة المستمرة لتوجهات الإعلام بكل تفرعاته ليتسنّى للمهتمين وصناع المحتوى في المنطقة معرفة المعلومات التي تجعلهم يبنون خططهم الإعلامية على أرضية صلبة ” .

