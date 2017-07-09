«العربية» تصفع «الجزيرة» مجددا وتحصد الأعلى مشاهدة - صحيفة صدى الالكترونية

«العربية» تصفع «الجزيرة» مجددا وتحصد الأعلى مشاهدة
أجرت شركة ” ساوث بانك ميديا جروب ” استفتاء كشف أن قناة ” العربية ” هي الأكثر مشاهدة في الوطن العربي.
وشارك في الاستفتاء الذي نشرته الشركة على حسابها في ” تويتر ” أكثر من 99 ألف مصوّت، رأى 57% منهم أن قناة ” العربية ” هي الأكثر مشاهدة في الوطن العربي.
ونشرت الشركة على حسابها في ” تويتر ” @SouthBankMG تفاصيل الاستفتاء الذي حلّت فيه قناة ” الجزيرة ” ثانياً بنسبة 39% وقناة ” سكاي نيوز ” عربية ثالثاً بنسبة 3%، وجاءت قناة ” الحرة ” في المركز الرابع بنسبة 1%.
وقال مدير عام شركة ” ساوث بانك ميديا جروب ” سلطان السعد القحطاني إنه ” من الضروري الدراسة المستمرة لتوجهات الإعلام بكل تفرعاته ليتسنّى للمهتمين وصناع المحتوى في المنطقة معرفة المعلومات التي تجعلهم يبنون خططهم الإعلامية على أرضية صلبة ” .
alfahd42[ عدد التعليقات: 7273 ] نشر منذ 2 يومين
التم المتعوس على خايب الرجاء
alfahd42[ عدد التعليقات: 7273 ] نشر منذ 2 يومين
اعفن قناتين
سليمان القرشي[ عدد التعليقات: 1854 ] نشر منذ 2 يومين
من زمان حاذف هذي القناة ههههههههههه
خالد[ عدد التعليقات: 661 ] نشر منذ 2 يومين
قناه عايشه على الكذب والتدليس
محمد[ عدد التعليقات: 1856 ] نشر منذ 2 يومين
كل القنوات المذكورة كذابيين وينشرون اخبار كاذبه
يازين قناة الاولي السعودية للعلم تطورة شاهدوها واحكمو بنفسكم
عوض[ عدد التعليقات: 32 ] نشر منذ 2 يومين
ليه قلي ليه
عوض[ عدد التعليقات: 32 ] نشر منذ 2 يومين
العفن راسك
الكاتب[ عدد التعليقات: 135 ] نشر منذ 2 يومين
قناة العربيه قناة مشبوهه
ابوعبدالله الحربي[ عدد التعليقات: 345 ] نشر منذ 2 يومين
استفتاء المشاهد لاحن على الكذب تابع القناة كلام في كلام الشعوب العربية تعلم انه تكذب اكثر اضحك اكثر قناة كوكتيل الكذب على مين قال أبش قال استفتاء امحق من استفتاء ٠
قال رسولنا الكريم ( ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب ٠
💞د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 5017 ] نشر منذ 2 يومين
قال طلقها وتزوج أختها قال الله ينعنها وينعن أختههه😂ـــا😂
💞د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 5017 ] نشر منذ 2 يومين
قال طلقها وتزوج أختها قال الله ينعنها وينعن أختههه😂ـــا😂
امل الطيار[ عدد التعليقات: 9235 ] نشر منذ 2 يومين
كلكم كلاب