أب يقتل ابنه المريض ويذهب للمصيف - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

كشف الشرطة المصرية غموض العثور على جثة شاب 22 عاما متعفنة داخل منزل بمحافظة السويس -شرق القاهرة-، بأن والد القتيل هو من تسبب فى مقتل ابنه عن طريق إعطائه جرعات زائدة من العلاج النفسى الذى يتناوله بسبب مرض الانفصام فى الشخصية وأنه أراد التخلص منه.

وقال والد القتيل، في التحقيقات إن نجلى تسبب فى إلحاق مشاكل كبيرة لأسرتنا داخل المنطقة السكنية وخارجها، وأننى متزوج من سيدة أخرى وأنجبت طفلين منها، وأن والدة نجله المتوفى موجودة بالقاهرة، وأنه قام خلال أيام قبل وفاة نجله بإعطائه جرعات كبيرة من العلاج الذى يتناوله للتخلص منه، مضيفا أنه سافر بعد ارتكاب جريمته إلى الإسكندرية للتصييف هو وزوجته وأبنائه ثم تم الاتصال به وإبلاغه أن نجله عثر عليه متوفى.