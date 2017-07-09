«العربية للعود» تكشف حقيقة فصل الموظفين السعوديين - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

كشفت الشركة العربية للعود حقيقة فصل الموظفين السعوديين تعسفيا بسبب ما وصف بـ«التقشف»، أو خفض التكاليف، مؤكدة أن ذلك غير صحيح، وأنها على استعداد في عودة أي موظف إلى العمل وتعويضه ما لم يكن الاستغناء عنه بسبب عدم التزامه بواجبات وحقوق العمل.

وقال الرئيس التنفيذي للعربية للعود عبدالله بن محمد الدويش، إن عدد الموظفين السعوديين في ” العربية للعود ” بلغت 865 موظف سعودي بنسبة 34٪‏ من إجمالي القوى العاملة بالشركة، وتطمح الشركة في وصول تلك النسبة إلى 40٪‏ في نهاية العام الجاري وإلى 50 ٪‏ بنهاية عام 2018 م.

وأوضح أن الشركة تشجع الشباب السعودي عن طريق التعاقد معهم على رواتب مجزية ومميزات عالية تتفوق عن غير السعودي، ‏فالبائع غير السعودي يكون راتبه في حدود 2500 ريال، وإجازة أسبوعية (يوم واحد)‏، أما بالنسبة للمستلم من السعوديين فإن الراتب الشهري وبعد فترة التجربة يصل الى 5400 ريال‏، وبعد إكمال السنة الأولى يصبح الراتب 6075 ريال، إلى أن يصل الى 6750 ريال، والإجازة الأسبوعية يومين، اضافة الى الإجازات السنوية مدفوعة الأجر، وعمولات وحوافز على المبيعات كما أنّه يتمتع بالتأمين الطبي له ولعائلته ، كما يستطيع ” الشاب السعودي ” اختيار ‏الوقت المناسب له للعمل سواء في الفترة الصباحية أو الفترة المسائية أو كلاهما حسب رغبته وظروفه.

وأشار ” الدويش ” إلى أن العربية للعود لديها مصنع نسائي بنسبة 100٪‏ من السعوديات، وهو يعد الأكبر في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط، كاشفاً النقاب عن عزم الشركة إنشاء مصنع نسائي جديد، يستوعب أكثر من 500 موظفة من السعوديات.

