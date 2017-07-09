⁠⁠⁠⁠⁠إحالة المتهمين بمحاولة اغتيال " السيسي " داخل الحرم المكي للمحاكمة العسكرية - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أحالت النيابة العسكرية في مصر 292 شخصًا إلى المحاكمة، بتهمة تشكيل 22 خلية إرهابية تابعة لتنظيم ” داعش ” الإرهابي، ومحاولة اغتيال الرئيس عبدالفتاح السيسي داخل الحرم المكي.

وكشفت النيابة أن التحقيقات في القضية، التي أجريت على مدى أكثر من عام، أدلى خلالها 66 متهمًا باعترافات تفصيلية تخص الهيكل التنظيمي لتنظيم ” ولاية سيناء ” ، التابع لداعش، وعدد أعضائه، ومصادر تمويله، وعدد وأسماء بعض القيادات الهيكلية.

وأوضحت التحقيقات أن محاولة اغتيال الرئيس السيسي تزعمتها خليتان، إحداهما تضم مصريين في المملكة العربية السعودية حاولوا استهدافه أثناء أدائه مناسك العمرة، بصحبة ولي العهد، وزير الداخلية آنذاك الأمير محمد بن نايف، داخل الحرم المكي، والثانية تضم 6 ضباط شرطة مصريين، حاولوا استهداف الرئيس المصري أثناء مروره بطريق عام، استغلالاً لتعيينهم ضمن الخدمات المشاركة في تأمينه، بصفتهم ضباط أمن مركزي.